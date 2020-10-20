بعد محاولة الانقلاب على قائد “أحرار الشام” بدعم من “تحرير الشام”.. “جابر علي باشا” يصدر تعميماً بعزل قائد عسكري ونائبه 

أصدرت قيادة حركة أحرار الشام المتمثلة بقائدها “جابر علي باشا” بياناً يعلن من خلاله إعفاء قائد الجناح العسكري للحركة ونائبه من مهامهما وتعيين بدلاً عنهما، وذلك بعد البيان الذي أصدره قائد الجناح العسكري الذي يدعو إلى الانقلاب على “جابر علي باشا” وتعيين “حسن صوفان” قائداً للحركة.

ولقي بيان القائد العسكري “المعزول” رفضاً من قبل قادة الفصائل والألوية العسكرية التابعة لحركة أحرار الشام، واعتبروه بياناً يدعو إلى الانشقاق والتمرد على قادة حركة أحرار الشام.

وكانت أحرار الشام، قد عزلت القيادي “أبو فارس درعا” عن مهامه في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه رفض القرار مستعيناً بحليفه، القائد السابق للحركة “حسن صوفان”، بينما شهدت مقرات أحرار الشام في قطاع الساحل قرب قرية عين البيضا بريف جسر الشغور الغربي توتراً أمنياً وتمرد فصائل من حركة أحرار الشام، بدعم من هيئة تحرير الشام التي نشرت حواجزها في منطقة عين البيضا واعتقلت عناصر من حركة أحرار الشام لحماية القيادي المتمرد “أبو فارس درعا” وحليفه ” حسن صوفان”.

من جانبها أصدرت هيئة تحرير الشام بياناً، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، نفت خلاله تدخلها في الصراع الداخلي الذي تعيشه حركة أحرار الشام في منطقة الساحل.