بعد محاولة تحويل مركز ثقافي إلى مخفر بالقوة.. مسلحون يروّعون المدنيين في ريف حمص الشرقي وسط مطالبات شعبية بالمحاسبة

بعد محاولة تحويل مركز ثقافي إلى مخفر بالقوة.. مسلحون يروّعون المدنيين في ريف حمص الشرقي وسط مطالبات شعبية بالمحاسبة

محافظة حمص: شهدت قرية الريان في ريف حمص الشرقي، يوم أمس، حادثة انفلات أمني، تمثلت في إقدام عناصر مسلحة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية على إطلاق النار عشوائياً وسط المدنيين، أمام مبنى المركز الثقافي في القرية.

وفي التفاصيل، عندما رفض أهالي القرية تحويل المركز الثقافي إلى مخفر دون وجود وثيقة رسمية صادرة عن الجهات المعنية، قوبل ذلك بردة فعل عنيفة من جانب عناصر المجموعة، تمثلت بإطلاق الرصاص العشوائي لترهيب الأهالي، وحجز مركباتهم، وفرض حظر تجوال غير مُعلن، ما أثار حالة من الذعر والفوضى في صفوف السكان.

في حين ورفض الأهالي هذا السلوك الخارج عن القانون، واعتبروه استفزازاً وتهديداً مباشراً لأمنهم واستقرار منطقتهم، مطالبين بمحاسبة المتورطين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تتناقض مع أي مسعى لبسط الأمن أو إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من التصرفات التي وصفها الأهالي بـ”أساليب التشبيح” التي تهدد الاستقرار، وتضعف ما تبقى من ثقة بين المواطنين والسلطات.