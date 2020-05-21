بعد محاولة فصيل جهادي التعدي على قطاعها.. أحرار الشام تخرج عائلة من منزل تسكنه في الفوعة

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجموعة مسلحة من أحرار الشام، طردت عائلة نازحة في بلدة الفوعة شمال إدلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر من أنصار الإسلام حاولوا إخراج العائلة التي تسكن ضمن قطاع أحرار الشام في البلدة، في حين تدخل عناصر أحرار الشام وطردوا العائلة وعناصر الفصيل بقوة السلاح.

وكان عشرات المواطنين تظاهروا، في 12 أيار/مايو، ضد عناصر من أحرار الشام، بعد محاولتهم إخراج عائلة نازحة من منزل تسكنه في بلدة الفوعة، في حين أطلقت عناصر أحرار الشام النار بالهواء لتفريقهم. وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصيل أحرار الشام أخرج عائلة مهجرة من ريف حمص، تتألف من أم وأربع أطفال أيتام، من منزل يسكنوه في بلدة الفوعة بالقرب من مدينة إدلب، لتحويله إلى مقر عسكري لهم.

وكانت عائلات مهجرة من محافظتي حمص وريف دمشق، فقدت منازلها التي سكنوها منذ وصولهم إلى الشمال السوري بعد تعرض البلدة لقصف مكثف خلال العملية العسكرية الأخيرة، حيث تحولت تلك المنازل إلى مقرات عسكرية وأمنية، ومساكن لعائلات المقاتلين لدى الفصائل المسيطرة على البلدة.