بعد مداهمة منازلهم وخيامهم.. عناصر اللواء الثامن يعتقلون عدداً من المواطنين في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا: داهم عناصر من اللواء الثامن التابع للمخابرات العسكرية عدداً من منازل وخيام عشائر البدو الواقعة بالقرب من بلدة كحيل في ريف درعا الشرقي، حيث جرى اعتقال عدداً من المواطنين ومصادرة آليات ومبالغ مالية واقتيادهم لجهة مجهولة دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 1 تشرين الأول الجاري، اعتقال قوات النظام مواطنين شقيقين لا ينتميان لأي جهة عسكرية، ينحدران من عشائر بدو اللجاة، على حاجز أمني غير ثابت “طيار” عند جسر إزرع شمالي درعا، دون معرفة التهم الموجهة إليهما وتم اقتيادهما إلى أحد المراكز الأمنية ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة.