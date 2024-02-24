بعد مداهمة منزله بحثاً عنه.. مجموعة مسلحة تعتقل 2 من أفراد عائلة شخص يتهم بتجارة “المخدرات” في ريف درعا

بعد مداهمة منزله بحثاً عنه.. مجموعة مسلحة تعتقل 2 من أفراد عائلة شخص يتهم بتجارة “المخدرات” في ريف درعا

محافظة درعا: داهمت مجموعة مسلحة أمس، منزلاً في بلدة إبطع بريف درعا الأوسط، بهدف اعتقال شخص يتهم بتجارة “المخدرات” وارتكاب أعمال سرقة و “تشليح” وانتهاكات بحق أهالي البلدة، وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه في المنزل أقدم المسلحون على اعتقال شقيقه وابن شقيقه، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اختطاف عناصر من لجان شعبة المخابرات العسكرية التابعة للمدعو ” أبوهاجر” مواطنا في الحي الشمالي من مدينة نوى، بذريعة صلة القرابة من الملقب “العزيزي” الذي قتل في اشتباكات مسلحة بمدينة نوى، بعد اتهامه بالانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وسرق الخاطفون سيارته ومحتوياتها من البضائع، في ظل الفوضى والفلتان الأمني في المحافظة.