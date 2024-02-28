بعد مداهمة منزله.. قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تعتقل شخصاً من خلايا النظام بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: ألقت قوات التدخل السريع التابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” القبض على شخص يتبع لخلايا النظام بعد مداهمة منزله في بلدة الحصان بريف دير الزور الغربي، وضبطت بحوزته حزام ناسف، وعدة أسلحة في المنزل تم مصادرتها واقتيد لأحد المراكز الأمنية.

وأشار المرصد السوري في 22 شباط الجاري، إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” نفذت حملة مداهمة لمنطقتي صباح الخير وأبو خشب في ريف دير الزور الغربي، بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وخلايا تابعة للنظام ومهربين إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، واعتقلت خلال حملة المداهمة عنصرين من الخلايا التابعة للنظام في المنطقة، حيث جرى اقتيادهما لأحد المراكز الأمنية.