بعد مداهمة منزله من قبل فصائل محلية.. إعدام ميداني لمتعاون مع رئيس فرع المخابرات العسكرية

بعد مداهمة منزله من قبل فصائل محلية.. إعدام ميداني لمتعاون مع رئيس فرع المخابرات العسكرية

محافظة درعا: أقدمت فصائل محلية على إعدام متعاون مع رئيس شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام ميدانيا، بالقرب من مقابر مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، بعد مداهمة منزله.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن القتيل يعرف بعلاقة الوطيدة مع رئيس شعبة المخابرات العسكرية “لؤي العلي”، ويملك مجموعة مسلحة مسؤولة عن عملية اغتيالات واستهدافات واشتباكات لصالح قوات النظام في المنطقة، كما أنه مسؤول عن إحداث شرخ وبث الفتنة بين عشائر المنطقة في مدينة جاسم، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وسبق تعرض لعدة محاولات اغتيال فاشلة من قبل مجهولين في منتصف أيار الفائت من هذا العام.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 425 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 342 شخصا، هم:

– 121 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.