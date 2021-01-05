بعد مشاركتهم بمظاهرة يوم أمس.. “قسد” تعتقل 3 من عناصرها بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري بأن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت ثلاثة من عناصرها من قرية الصبحة شرقي دير الزور، فجر اليوم، على خلفية مشاركة عدد من عناصرها في الاحتجاجات التي شهدتها قرية الصبحة يوم أمس بريف دير الزور الشرقي، للمطالبة بتوفير مادة “المازوت” والإفراج عن المعتقلين المدنيين.

ونشر المرصد السوري يوم أمس،أن العشرات من أبناء قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، خرجوا بمظاهرة في القرية، مطالبين بتوفير مادة المازوت والإفراج عن المعتقلين المدنيين لدى قوات سوريا الديمقراطية، حيث قاموا بقطع الشارع العام وحرقوا إطارات مطاطية، ورصد المرصد السوري اليوم، خروج مظاهرة جديدة في منطقة العزبة شمالي مدينة دير الزور، احتجاجاً على قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال الشبان لسوقهم إلى التجنيد الإلزامي ضمن قوات “الدفاع الذاتي”،

فيما وثق المرصد السوري أمس الأول، إصابة طفل بجروح نتيجة إطلاق الرصاص من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أثناء تفريق مظاهرة خرجت في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور، احتجاجاً على احتجاز الدراجات النارية و على قرار “التجنيد الإلزامي”.