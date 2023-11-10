بعد مضي أقل من 24 ساعة على مقتل أحد أكبر تجار المخدرات.. محاولة اغتيال جديدة تطال تاجر كبير آخر في ريف دمشق

بعد مضي أقل من 24 ساعة على مقتل أحد أكبر تجار المخدرات.. محاولة اغتيال جديدة تطال تاجر كبير آخر في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: أصيب أحد كبار تاجر مخدرات ومروجيها بجراح متفاوتة، ويعمل لصالح قوات النظام، في عملية اغتيال جديدة من قبل مسلحين مجهولين، حيث جرى استهدافه بالرصاص المباشر، أثناء تواجده في بلدة بيت جن بريف دمشق، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعتبر هذا العملية الثانية من نوعها في أقل من 24 ساعة، تطال تجار المخدرات ومروجيها الذين يعملون لصالح النظام في ريف دمشق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، مقتل متعاون مع شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، والذي يعتبر من أكبر تجار المخدرات ومروجيها في المنطقة، في عملية اغتيال طالته أمام منزله اليوم، من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة يبرود بريف دمشق، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وينحدر القتيل من قرية بخعة بريف دمشق، ويتهمه الأهالي بتسلم عدد من شبان من أهالي مدينة يبرود وقرية بخعة للجهات الأمنية التابعة لقوات النظام، بتقارير كيدية.

وعقب اغتياله، استنفرت عناصر شعبة المخابرات العسكرية وأمن الدولة في المدينة، مع استقدام تعزيزات عسكرية لكتيبة الهجانة، وسط إغلاق مداخل ومخارج المدينة، لبدء بعملية تمشيط الطريق الواصل بين بلد رأس العين وبخعة.