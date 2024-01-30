بعد مضي أيام على فقدانها .. العثور على جثة سيدة مقتولة بظروف غامضة في ريف دير الزور الشرقي

بعد مضي أيام على فقدانها .. العثور على جثة سيدة مقتولة بظروف غامضة في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: عثر أهالي على جثة سيدة مقتولة، بظروف غامضة في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، بعد مضي عدة أيام على فقدانها، دون معرفة هوية القاتل وأسباب ودوافع الجريمة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق 5 جرائم قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 7 هم: 5 رجال، و1 طفل و1 سيدة توزعوا على النحو التالي:

– طفل في الحسكة

– رجل وسيدة في دير الزور

– 4 في الرقة