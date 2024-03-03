بعد مضي 11 يوماً على فقدانهم.. العثور على 8 جثث لعناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” قضوا برصاص “التنظيم” في بادية دير الزور

بعد مضي 11 يوماً على فقدانهم.. العثور على 8 جثث لعناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” قضوا برصاص “التنظيم” في بادية دير الزور

محافظة دير الزور: عثر على جثث لـ 8 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني، قضوا برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على أطراف جبل البشري في بادية دير الزور الغربي، قبل أيام قليلة، حيث تظهر على جثثهم أثار طلقات نارية عدة، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن هؤلاء العناصر كانوا قد فقد الاتصال بهم منذ تاريخ 21 شباط الفائت، بينما مصير مجهول يلاحق العشرات الذين كانوا برفقتهم.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 166 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

22 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

126 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 63 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و18 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 23 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 43 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من التنظيم، و3 مدنيين بينهم 2 من العاملين في جمع الكمأة

– 30 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 8 مدنيين.

– 5 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 14 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 16 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران