بعد مطاردة دورية روسية لهم.. مصابان من الجنود الأمريكيين في حادث تصادم بريف المالكية 

أصيب جنديان أمريكيان ضمن دورية عسكرية كانت تتجول مناطق في ريف الحسكة، أمس، أثناء حادث تصادم وقع بالتزامن مع اعتراض ومطاردة عدد من المصفحات ضمن دورية روسية لعربات الدورية الأمريكية في ريف المالكية، ما أدى لحدوث شجار بينهما، دون حدوث اشتباكات بالأسلحة.

وكانت أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن محيط بلدة المالكية الواقعة عند الحدود السورية – التركية أقصى شمال شرق سورية، شهدت مطاردة بين دورية روسية وأخرى أميركية، في ظل التوتر المتواصل بين القوات الأمريكية والروسية المتواجدة ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، وفي مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، دورية مؤلفة من عدة عربات عسكرية برفقة حوامة سيرتها القوات الروسية في قرية ” كاني كرك” بريف المالكية عند الحدود السورية – التركية أقصى شمال شرق سوريا، تزامنا مع قيام دوريات أمريكية بالتمركز على الطريق الواصل بين بلدة المالكية ورميلان وذلك لاعتراض الدوريات الروسية في حال توجهت إلى معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق.