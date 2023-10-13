بعد مطاردتهما من قبل عناصر دورية عسكرية.. مقتل شخص وإصابة واعتقال الثاني شرقي درعا

بعد مطاردتهما من قبل عناصر دورية عسكرية.. مقتل شخص وإصابة واعتقال الثاني شرقي درعا

محافظة درعا: قتل شخص وأصيب آخر بجروح، كانلا يستقلان دراجة نارية، وذلك بعد مطاردتهما، من قبل دورية عسكرية مشتركة لعناصر النظام، حيث تم إطلاق الرصاص المباشر عليهما مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة واعتقال الثاني من قبل الدورية، وذلك على الطريق الواصل بين بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة شرقي درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 406 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 331 شخصا، هم:

-114 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 23 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.