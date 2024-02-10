بعد مطاردته.. دورية عسكرية تابعة للنظام تعتقل أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني في دير الزور

بعد مطاردته.. دورية عسكرية تابعة للنظام تعتقل أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني في دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر دورية تتبع للشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام أحد عناصر من ميليشيا الدفاع الوطن، بعد مطارته في شارع سينما فؤاد بمدينة دير الزور، قيامه برمي قنبلة يدوية على عناصر الدورية، وجرى اقتياده إلى جهة أمنية دون معرفة مصيره.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 6 شباط الجاري، بأن المخابرات العسكرية التابعة للنظام اعتقلت قيادي يدعى (م.ح) في الميليشيات الإيرانية ونحو 56 من عناصره، إضافة لاعتقال 37 من عناصر المسلحين المحليين الموالين للميليشيات الإيرانية، وهروب قيادي يدعى (إ.ف) باتجاه منطقة محكان وتحصنه مع الميليشيات الإيرانية.

ووفقاً للمصادر فقد تمت مصادرة مزرعة وسيارات تعود لـ (م.ح) في مدينة دير الزور، ومصادرة سيارات لـ (إ.ف) وجاءت حملة الاعتقالات بتهمة إعطاء معلومات وإحداثيات لـ”التحالف الدولي”، وذلك على خلفية الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها.