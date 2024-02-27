بعد مطالبات بمحاسبتهم.. قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تعتقل متورطين بالاعتداء الوحشي على شقيقتين بداعي “الشرف” بريف الرقة

محافظة الرقة: ألقت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” القبض على 3 متورطين بالاعتداء على شقيقتين وضربهما بطريقة وحشية تحت مسمى “الشرف”، في بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي، حيث انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية شريط مصور يظهر الاعتداء بالضرب على شقيقتين في الشارع العام في البلدة، وسط مطالبات بمحاسبة مرتكبي هذا الفعل، فيما تواصل قوى الأمن الداخلي “الأسايش” ملاحظة شخص آخر.

وفي 28 كانون الثاني الفائت، اعتقلت قوى مكافحة الجريمة في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” شخصين بتهمة تجارة الأسلحة ومخالفة القوانين في مدينة الرقة، حيث تم ضبط كمية من الأسلحة كانت بحوزتهما.