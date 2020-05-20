بعد مطالبة ذويه بإطلاق سراح لصين اعتقلتهما “قسد”.. الأهالي يعثرون على جثته مفصولة الرأس في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي على جثة شاب مقطوع الرأس ملقاة بالقرب من قناة الري في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وفي سياق ذلك، أقدم مسلحون على اختطافه وقتل مرافقه وهو عنصر سابق في صفوف “قسد”، صباح اليوم، في محيط مدينة البصيرة في ريف دير الزور، بينما طالبوا ذوي المختطف بإطلاق سراح لصان اعتقلتهما “قسد”، أمس الأول في قرية ماشخ بالريف ذاته.

على صعيد متصل، أصيب عنصر من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة العاليات في بلدة السوسة، أثناء مرور عربة عسكرية لهم.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 506 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 171 مدنيا، من بينهم 11 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 331 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.