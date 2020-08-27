بعد مطالبته بالخروج من منزل يسكنه في الفوعة.. مدني مهجر يشهر سلاحه بوجه “التركستان” ويطردهم من البلدة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن خلافا جرى بين مدنيين مهجرين من جهة، وعناصر من الحزب الإسلامي التركستاني من جهة أخرى، في بلدة الفوعة قرب مدينة إدلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن مجموعة مسلحة من التركستان تهجموا على رجل مهجر من الغوطة في ريف دمشق يسكن أحد منازل الطائفة الشيعية التي هجرها أصحابها في ظل “اتفاق المدن الأربعة”، بهدف إخراجه من المنزل وإسكان عناصر جهادية فيه، إلا أن المدني أشهر سلاحه بوجههم وطردهم بعد تهديدهم بالقتل في حال العودة إلى مطالبهم.

يذكر أن الرجل يسكن مع عائلته في المنزل، وتمكن من إفشال محاولات عدة للفصائل بالاستيلاء على المنزل في أوقات سابقة.

ورصد المرصد السوري في حزيران الفائت، خروج مظاهرة في ساحة بلدة كفريا شمال إدلب، تطالب المقاتلين الأجانب بالخروج من البلدة، بعد بلاغات بحق بعض العائلات التي تقطن البلدة، أصدرها فصيل الأوزبك، تطالبهم بإخلاء المنازل التي يسكنوها.

ويسكن بلدة كفريا عائلات مهجرة من محافظات حمص ومحافظتي دمشق وريفها ومناطق أخرى، نقلوا إليها بعد اتفاق المدن الأربعة في العام 2017، حيث بدأ النظام في تنفيذ عمليات تهجير طائفية من بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب المعروفتين بالأكثرية الشيعية، مقابل تهجير عوائل ومقاتلي بلدتي الزبداني ومضايا الواقعتين في ريف دمشق الغربي.

وجرى الاتفاق بوساطة قطرية بين إيران والميليشيات الشيعية وعدد من الفصائل المعارضة والجهادية، أبرزها هيئة تحرير الشام، وحركة أحرار الشام، وجيش الإسلام.