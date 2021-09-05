بعد مفاخرتهم بـ “قطع رؤوس الشيعة”.. الأمن البلغاري يعتقل 4 سوريين شاركوا بالعمليات العسكرية في سورية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر مصادره، بأن الأمن البلغاري اعتقل 4 سوريين من ضمن أحد المخيمات المؤقتة للجوء “كامب”، ممن كانوا يستعدون للجوء إلى الدول الأوربية قادمين من تركيا، وفي تفاصيل الحادثة، فإن مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم 6 وينحدرون من منطقة سراقب بريف إدلب الشرقي، تمكنوا من الوصول إلى بلغاريا عبر تركيا في محاولة منهم للجوء إلى أوروبا، وهناك تم نقلهم إلى مخيم مؤقت “كامب”، وفي حديثهم لأشخاص آخرين في المخيم، قام بعضهم بالمفاخرة بـ “تقطيع رؤوس الشيعة” خلال مشاركتهم بالعمليات العسكرية في أحياء حلب الشرقية ومناطق أخرى، دون أي إثبات لحديثهم بصور أو شرائط مصورة، حيث أن جميعهم مقاتلين سابقين لدى الفصائل من “جبهة ثوار سراقب” وشخص منهم من هيئة تحرير الشام، بينما أحدهم مدني لم ينتمي سابقاً لأي فصيل لكن شقيقه كان في صفوف تنظيم “جند الأقصى”.

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأنه على ضوء حديث هؤلاء قام أحد السامعين بإبلاغ الأمن البلغاري ليقدم الأخير مذكرة استدعاء بحق اثنين ويعتقل الـ 4 البقية بشكل مباشر، إلا أن الشخصين اللذين جرى استدعائهما تمكنا من الهرب والعودة إلى تركيا، في الوقت الذي يتواصل التحقيق مع الـ 4 أشخاص.