بعد مقتلهما قبل 5 أعوام.. “فرق الاستجابة الأولية” يعثر على جثتين اثنتين في مدينة الرقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “فريق الاستجابة الأولية” التابع لـ “مجلس الرقة المدني”، عمد إلى انتشال بقايا جثتين اثنتين في منطقة الجميلي وسط مدينة الرقة، ووفقاً لتقرير الطب الشرعي فإن الجثتين تعود لشخصين قتلا قبل نحو 5 سنوات، إبان العمليات العسكرية للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية القتيلين

وكان المرصد السوري أشار منتصف شهر نيسان/أبريل الفائت، إلى أن “فريق الاستجابة الأولية” اكتشف مقبرة جماعية جديدة في محافظة الرقة، حيث جرى العثور على رفات وبقايا نحو 200 جثة في قرية الحمرات بريف الرقة الشرقي، وجاءت عملية اكتشاف المقبرة الجديدة بعد بلاغات كثيرة من قبل أهالي القرية.

وقالت مصادر للمرصد السوري أن غالبية الجثث تعود لعناصر من “الفرقة 17” ضمن قوات النظام ممن كان تنظيم “الدولة الإسلامية” قد أعدمهم إبان سيطرته على المنطقة، فيما أكد فريق الطب الشرعي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الجثث تعود لأشخاص تتراوح أعمارهم من الـ25 عام حتى الـ40.