بعد مقتل أبيه برصاص التحالف قبل 9 أشهر.. قسد تعتقل ابن أحد العاملين ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت طفل دون سن 18 من بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، لأسباب مجهولة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن والد الطفل الذي جرى اعتقاله، كان يعمل ضمن “ديوان العقارات” التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” إبان سيطرة التنظيم على المنطقة، وقُتل برصاص التحالف الدولي بتاريخ 2020/5/22 من العام المنصرم، خلال عملية إنزال جوي نفذها التحالف على منزله.

المرصد السوري أشار في وقت سابق من اليوم بقيام قوات “التدخل السريع” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بمداهمة مناطق في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وذلك بدعم من قوات التحالف الدولي التي حلقت طائراتها في أجواء المنطقة، حيث جرى اعتقال شخصين اثنين بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، كما جرى مصادرة أسلحة وذخائر.