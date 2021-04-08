بعد مقتل اثنين من جنودها يوم أمس.. القوات التركية تواصل قصفها المكثف على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

بعد مقتل اثنين من جنودها يوم أمس.. القوات التركية تواصل قصفها المكثف على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً متواصلاً، تنفذه القوات التركية بكثافة على مناطق في قرى بينه وعقيبه وقرى أخرى بناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع تركية في الأجواء، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، حيث يستمر القصف المكثف منذ يوم أمس عقب حادثة مقتل اثنين من الجنود الأتراك بقصف للقوات الكردية شمالي حلب.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل اثنين من الجنود الأتراك، جراء قصف للقوات الكردية، استهدف مواقع عسكرية للقوات التركية في ريف حلب الشمالي، كما قتل عنصر وأصيب اثنين آخرين من قوات النظام، جراء القصف التركي على مواقعهم ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس أيضاً، إلى إصابة عدد من عناصر الفصائل الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع عناصر القوات الكردية المنتشرة في ريف حلب، اليوم، على محور قرية بينه وعقيبة ومرعناز شمالي حلب، كما قصفت القوات التركية نحو 15 موقعًا بأكثر من 150 قذيفة مدفعية وصاروخية من بينها قرى ابين وجلبل وصوغانكة وباصلحايا دير جمال وكشتعار وكفرنايا وأطراف تل رفعت والشيخ هلال وعين دقنه في المنطقة ذاتها، تزامنًا مع تحليق لطائرات الاستطلاع التركية في أجواء المنطقة.

كما سقطت عدة قذائف مدفعية في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، دون ورود معلومات عن مصدرها وما أسفرت عنه من خسائر بشرية حتى الآن.