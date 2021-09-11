بعد مقتل جنديين أتراك في محافظة إدلب.. “وزير الدفاع التركي” يزور الحدود التركية – السورية

زار وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” الحدود السورية التركية والتقى برئيس الأركان العامة العماد “يشار جولر” وقائد القوات البرية العماد “موسى أفسيفر ” بالإضافة إلى قادة الوحدات العسكرية على الخط الحدودي مع سوريا وما بعده، كما تم عقد اجتماع جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات الميدانية والأنشطة التي سيتم تنفيذها، بعد مقتل جنديين تركيين وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمدرعة تركية مساء أمس الجمعة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار صباح اليوم إلى تأكد مقتل اثنين من القوات التركية وإصابة 4 آخرين بجراح، جراء استهداف آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة على طريق إدلب – نبش، شمالي محافظة إدلب، وسط معلومات عن قتيل ثالث، وسرعان ما تبنت “سرية أنصار أبي بكر الصديق” العملية كما جرت العادة، وأعلنت مسؤوليتها عن الاستهداف.