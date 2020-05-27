بعد مقتل جندي تركي متأثرا بجراحه غرب إدلب.. الطائرات الحربية الروسية والتركية تحلقان في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”

قتل جندي تركي متأثرا بإصابته التي أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة، اليوم، على طريق حلب-اللاذقية، غرب مدينة جسر الشغور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عصر اليوم، تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الروسية، تزامنا مع تحليق طائرة تركية بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون.

كما شهدت الأجواء تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع في سماء ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية.

وكان المرصد السوري رصد، صباح اليوم، انفجارا عنيفا في محيط طريق حلب – اللاذقية “M4” الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل بعبوات ناسفة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، أسفر الانفجار عن إصابة مجنداً وضابطاً من القوات التركية، أحدهما جراحه خطرة، جرى نقلهما عبر حوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.