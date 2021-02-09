بعد مقتل أبو يونس الألماني يوم أمس.. انفجار جديد يستهدف جهادي أوزبكي في ريف إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة بسيارة جهادي من الجنسية الأوزبكية، وذلك في قرية تلتيتا بمنطقة جبل السماق في ريف إدلب، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح، وتدمير السيارة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل جهادي من الجنسية التركية، متأثرًا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار من قِبل مجهولين يوم أمس، بعد خروجه من مسجد في الحارة الشمالية بمدينة جسر الشغور، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المراكز الطبية، ليفارق الحياة اليوم.

وأشار المرصد السوري مساء الأمس، إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالرصاص، جهاديًا من جنسية تركية، بعد خروجه من مسجد في الحارة الشمالية بمدينة جسر الشغور، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المراكز الطبية.

والجدير بالذكر أن الجهادي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل أيام، حيث كان المرصد السوري قد رصد، في 2 فبراير/شباط، انفجار عبوة ناسفة بسيارته في الحي الشمالي من مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.