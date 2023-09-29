بعد مقتل سيدة وطفل أثناء مداهمة منزل عنصر من فصيل “الحمزات”.. اشتباكات عنيفة بين أبناء عشيرة العنصر والشرطة العسكرية توقع قتيل و إصابات في رأس العين

بعد مقتل سيدة وطفل أثناء مداهمة منزل عنصر من فصيل “الحمزات”.. اشتباكات عنيفة بين أبناء عشيرة العنصر والشرطة العسكرية توقع قتيل و إصابات في رأس العين

محافظة الحسكة: اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين الشرطة العسكرية الموالية لتركيا من طرف، وعناصر من فصيل “الحمزات” من أبناء عشيرة القرعان من طرف آخر في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، استخدمت فيها قذائف الآربيجي وقذائف الهاون ورشاشات ثقيلة، حيث أدت الاشتباكات العنيفة إلى مقتل عنصر من الشرطة العسكرية وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة، وحرق 4 سيارات، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة حتى اللحظة وحالة من الذعر تصيب المدنيين نتيجة تساقط القذائف.

وجاءت الاشتباكات على خلفية مداهمة الشرطة العسكرية لمنزل عنصر من فصيل “الحمزات” بتهمة قضايا تهريب، وأثناء مقاومته للشرطة العسكرية قتلت زوجته وطفله مما أدى لتطور الأمر لاشتباكات مسلحة بين الشرطة العسكرية وابناء عشيرة العنصر.

وفي 10 أيلول الجاري، شهدت مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ضمن منطقة ”نبع السلام”، استنفاراً عسكرياً لأبناء قبيلة جيس وذلك على إثر مقتل شاب من أبناء القبيلة على يد مجموعة من عناصر فصيل ”الفيلق الثالث”، التابع للجيش الوطني الموالي لتركيا، حيث توعد ذوي الشاب المقتول بالقصاص والتأثر لمقتله في حال لم يأخذ القضاء دوره في إلقاء القبض على الفاعل ومحاكمته.