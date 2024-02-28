بعد مقتل عنصر برصاص مجهولين.. المخابرات العسكرية تنفذ عملية مداهمة وتعتقل 3 أشخاص في الزبداني بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: شهدت مدينة الزبداني بريف دمشق خلال الساعات الماضية انتشاراً أمنياً مكثفاً من قبل المخابرات العسكرية التابعة للنظام وعناصر من “الفرقة الرابعة”، حيث انتشرت 4 سيارات محملة بالعناصر في المدينة قرب فندق الريجنسي وتنفيذ مداهمات لعدة منازل واعتقال 3 أشخاص في المنطقة، حيث جرى اقتيادهم لجهة مجهولة وسط استمرار الحملة الأمنية في المنطقة.

وجاءت الحملة بعد مقتل عنصر من المخابرات العسكرية أمس برصاص مسلحين مجهولين في منطقة الشلاح بالمدينة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مقتل عنصر من المخابرات العسكرية جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في منطقة الشلاح بمدينة الزبداني بريف دمشق، وينحدر العنصر من بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي.