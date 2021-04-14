بعد مقتل عنصر في فصيل مقرب من المخابرات التركية.. عناصر الفصيل يستهدفون بالقنابل مقرًا للقتلة ويقتلون عنصرين منهم 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين كتائب فيلق الشام المقرب من المخابرات التركية في ريف عفرين شمال غربي حلب، حيث دارت اشتباكات في قرية ميدانكي، بسبب خلاف على مقرات عسكرية ومناطق وممتلكات تسيطر عليها الفصائل، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل عنصر من الفيلق.

وفي سياق ذلك، وثق المرصد السوري، اليوم، مقتل عنصرين من لواء السلطان محمد الفاتح الموالي لتركيا، بالإضافة لإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إثر استهداف أحد مقراتهم بقنابل يدوية من قبل مجهولين، في ناحية بلبل في مدينة عفرين.

والجدير بالذكر، أن المقر يتبع لتلك الفصائل المتقاتلة.

ورصد المرصد السوري، يوم أمس الأول، انفجارًا في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمالي غرب حلب، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة، في منطقة ترندة قرب عفرين، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.