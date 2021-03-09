بعد مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 4 قرى ومواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

ويأتي ذلك، بعد مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، حيث كان المرصد السوري قد وثق، قبل قليل، مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات العنيفة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية على محور بلدة كفرخاشر بريف حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع متقدمة للفصائل الموالية لتركيا.

على صعيد متصل، قصفت القاعدة التركية في قرية توخار الصغير بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية الجات شمال منبج في ريف حلب الشرقي.

ورصد المرصد السوري أمس، قصفًا من القواعد العسكرية التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات”، على محيط مطار منغ العسكري ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي. وقصفت القوات التركية، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية في محيط المنطقة الواقعة بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.ونشر المرصد السوري، في 5 الشهر الجاري، أن القاعدة العسكرية التركية في كلجبرين، قصفت بالمدفعية الثقيلة، مواقع في كل من تل رفعت وكفرنايا والمضيق وسد الشهباء وقرية الشيخ عيسى وحليصة وطريق دير جميل ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب، واستهدفت مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها، مواقع عسكرية لمجلس منبج العسكري في جبل الصياد شرقي حلب.