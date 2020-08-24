بعد مقتل قائدها قبل أسبوع.. قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام السوري تعيين قائد جديد لها في الميادين شرقي دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قيادة “الدفاع الوطني” الموالي للنظام السوري، عمدت إلى تعين قائد جديد لقواتها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك خلفا للقائد السابق الذي قتل قبل نحو أسبوع بانفجار استهدف مجموعة للدفاع الوطني في محيط حقل التيم النفطي شرقي دير الزور، حيث نشر المرصد السوري حينها، أن مجموعة تابعة لميليشيا “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام، مؤلفة من نحو 50 عنصراً، وقعت في حقل ألغام ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن 6 عناصر فقدوا مساء أمس الاثنين ضمن البادية، لتقوم مليشيا الدفاع الوطني بإرسال عشرات العناصر للبحث عنهم اليوم الثلاثاء، حيث وقعت المجموعة ضمن حقل ألغام ضمن الكمائن المتواصلة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية.

ووثق المرصد السوري مقتل 8 عناصر حتى اللحظة في انفجار ألغام، بالإضافة لإصابة آخرين بجراح متفاوتة، بينما وصلت “فرق الهندسة” لتفكيك الألغام.