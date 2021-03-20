بعد مقتل قياديين في “الحرس الثوري الإيراني” جراء وقوعهما بحقل ألغام ببادية دير الزور الشرقية.. الميليشيات الموالية لإيران تقيم خيمة عزاء في مدينة الميادين

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل المسؤول العام للسلاح الثقيل ومسؤول معسكرات التدريب ضمن الميليشيات الموالية للحرس الثوري الإيراني، وهما من الجنسية الإيرانية، وذلك جراء وقوعهما بحقل ألغام قبل نحو يومين في منطقة مجبل الزفت ببادية بلدة العشارة بريف ديرالزور الشرقي، التي ينشط بها تنظيم “الدولة الإسلامية”، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، أقامت قيادة الميليشيات الإيرانية بمدينة الميادين خيمة عزاء لهما في حي التمو بالمدينة وسط توافد شخصيات عسكرية وعشائرية لتقديم واجب العزاء، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار في الـ 16 من آذار/مارس الحالي، بأن قيادي ضمن الحرس الثوري الإيراني من الجنسية الإيراني قُتل برفقة مرافقه وهو أيضاً إيراني الجنسية، وذلك جراء انفجار لغم أرضي بهما في بادية الميادين شرقي دير الزور، ضمن مناطق نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1358 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 854 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.