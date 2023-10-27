بعد مقتل مسؤول بارز في “ٌقسد”.. استهداف تركي جديد لموقع في ريف المالكية/ ديريك في الحسكة

محافظة الحسكة: تعرضت شركة زراعية في قرية زغات التابعة لمنطقة المالكية ديريك بريف الحسكة، لاستهداف تركي، دون معلومات فيما اذ كان الاستهداف بطائرة مسيرة أم حربية أو قذائف صاروخية، وسط معلومات عن سقوط جرحى، وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقع المستهدف، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم إلى مقتل قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، باستهداف طائرة مسيرة تركية حيث جرى استهدافه أثناء خروجه من منزله في ساحة آزادي بالمالكية/ ديريك في ريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، ويشار إلى أن القيادي عمل كمنسق مع قوات التحالف الدولي وسبق وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل طائرة مسيرة تركية استهدفته سابقا.