بعد مقتل مواطن برصاص فرقة “السلطان مُراد”.. عائلته تهاجم مواقع الفرقة بريف رأس العين “سري كانييه” 

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اشتباكات مسلحة تجري بين الأهالي ومجموعات عسكرية تابعة لفرقة “السلطان مُراد” في قرية لوذي الواقعة بريف رأس العين “سري كانييه” بريف الحسكة، وذلك على خلفية مقتل شاب برصاص مسلحين من فرقة “السلطان مُراد” قبل يومين لأسباب مجهولة في قرية لوذي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عائلة الشاب المقتول هاجمت مواقع فرقة “السلطان مُراد” بعد تأكدهم من مقتل ابنهم على يد مسلحي الفرقة.

ونشر المرصد السوري في 23 ديسمبر/كانون الأول، أن عنصر من لواء المعتصم قُتل برصاص فرقة الحمزة، جراء الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا في مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة ، مساء اليوم، وذلك على خلفية اعتقال عناصر فرقة الحمزة لعنصر من لواء المعتصم، بينما لا تزال مدينة رأس العين تشهد استنفاراً أمنياً لتلك الفصائل، لرفض فرقة الحمزة الإفراج عن العنصر المحتجز.

ويأتي ذلك، في إطار استمرار الانتهاكات في مناطق “نبع السلام”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مدينة رأس العين، بين مجموعة من عناصر فصيل “جيش العزة”، بسبب خلاف العناصر على تقاسم المسروقات فيما بينهم، ما أدى إلى إصابة عنصر بجروح خطيرة تم نقله إلى المستشفى.