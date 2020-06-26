بعد مقتل نحو 30 عنصرا من الطرفين.. تحرير الشام تنهي غرفة عمليات “فاثبتوا” وتنشئ غرفة عمليات للعمل العسكري من خلالها

أصدرت هيئة تحرير الشام بيانا، بإسم “غرفة عمليات الفتح المبين” قررت فيه: “توحيد النشاطات العسكرية تحت إدارة “غرفة عمليات الفتح المبين” ومنع إنشاء أي غرفة عمليات أخرى أو تشكيل فصيل جديد تحت طائلة المحاسبة.

كما دعت من أراد المساهمة في المجال العسكري ليقوم بذلك عبر غرفة العمليات تلك.”

وبذلك تكون هيئة تحرير الشام ألغت وجود غرفة العمليات المشتركة للفصائل الجهادية “فاثبتوا”.

وكان عناصر من هيئة تحرير الشام مدججين بأسلحتهم الفردية والمتوسطة انتشروا على طريق مدينة إدلب الغربي مرورا بقرية عرب سعيد وصولا إلى سهل الروج، وافتتحوا الطريق، فيما انسحب عناصر تنظيم “حراس الدين” من مقراتهم وأغلقوها، تطبيقا للاتفاق الذي جرى اليوم، بين هيئة تحرير الشام من جهة، وحراس الدين من جهة أخرى.

وأصدرت غرفة عمليات “فاثبتوا” بيانا تصف تصرفات هيئة تحرير الشام بعد مداهمة مقراتها في الساحل وسرمدا بالغدر المبيت، الذي يعود على الاتفاق بالنقض في حال استمراره وعدم الالتزام به.

وكان اتفاقا جرى اليوم بين هيئة تحرير الشام وغرفة عمليات “فاثبتوا” الجهادية، يفضي بوقف الاقتتال بين الطرفين في كل من عرب سعيد وسهل الروج غربي إدلب، بالإضافة لرفع الحواجز والاستنفارات بين الجانبين، وجاء في نص الاتفاق: “يبقى الأخوة أبناء عرب سعيد في القرية مع سلاحهم الشخصي، ويخرج من أراد الخروج من عرب سعيد بسلاحهم الشخصي.

ويحال الأخوة المدعى عليهم إلى الأخوة التركستان للنظر في أمرهم في القضاء.

كما يغلق مقر حراس الدين في عرب سعيد ويتعهدوا بعدم إقامة حواجز في القرية”.

يذكر أن الاشتباكات أودت بحياة 29 مقاتل من الطرفين منذ بدء الاقتتال، هم 18 عنصرا من “حراس الدين” بينهم قيادي من جنسية أجنبية، و11عناصر من هيئة تحرير الشام.