بعد مقتل وإصابة مواطنين في ريف إدلب.. اشتباكات تقطع طريق “m5” قرب سراقب

قُتل عنصر من قوات النظام قنصًا برصاص الفصائل على محور كفرنبل جنوب إدلب.

في سياق آخر، انقطعت حركة السير على الطريق الدولي دمشق-حلب “m5″، جراء اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، بين غرفة عمليات “الفتح المبين” والقوات التركية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور الدوير على الطريق الدولي شمالي سراقب، كما تبادل الجانبان القصف بالأسلحة الثقيلة، فيما عادت الحركة السيارات بعد نحو ساعة.

وكان المرصد السوري قد وثّق، قبل قليل، استشهاد 4 بينهم طفل وإصابة نحو 6 مواطنين جراء سقوط قذائف مصدرها قوات النظام، على قرية آفس بريف إدلب، وذلك تزامنًا مع خروج المواطنين في جنازة ضمن القرية.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، استشهاد مواطنة وإصابة طفلها، جراء قصف مدفعي استهدف محيط النقطة التركية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

كما أصيب 3 عناصر من القوات التركية جراء استهداف قوات النظام للنقطة التركية في بلدة كنصفرة جنوبي إدلب بشكل مباشر، جرى نقلهم إلى المشافي التركية، وسط أنباء عن أن إصابة أحدهم خطرة جداً.

وفي هذا السياق، قصفت القوات التركية والفصائل مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب شرقي إدلب، ومدينة كفرنبل جنوبها، دون معلومات عن خسائر بشرية.