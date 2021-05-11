بعد مقتل وإصابة نحو 10 من جنودها في إدلب.. القوات التركية تجدد قصفها على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

بعد مقتل وإصابة نحو 10 من جنودها في إدلب.. القوات التركية تجدد قصفها على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف مدفعية تركية على أماكن في مرعناز وأطراف تل رفعت شمالي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى قصف للقوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، طال قرى عين دقنة وبيلونية ومواقع أخرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى الآن.