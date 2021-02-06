بعد مقتل وإصابة 12 من عناصرها.. قوات النظام البرية تقصف مواقع في أرياف إدلب وحماة واللاذقية 

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط قرية مجدليا بريف إدلب الشرقي، وقريتي السرمانية و دوير الأكراد بريف حماة الشمالي الغربي، إضافة إلى محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد وثّق مقتل، 4 بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة 8 من قوات النظام جراء الهجوم الخاطف الذي نفذه فصيل “جيش النصر” على مواقع قوات النظام في قرية الفطاطرة بريف حماة الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وصباح اليوم، قصفًا صاروخيًا نفذته قوات النظام على كل من البارة وفليفل والفطيرة وسفوهن وكنصفرة وبينين وكدورة والرويحة والحلوبة ومجدليا وسان بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، والعنكاوي وقليدين بريف حماة الشمالي الغربي، وسط تحليق مكثف للطائرات الروسية في أجواء محافظة إدلب.