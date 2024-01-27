بعد مقتل وإصابة 4 من ميليشيا “النجباء العراقية” في بادية الشولا.. المقاتلات الحربية الروسية تشن غارات جوية على مواقع “التنظيم”

بعد مقتل وإصابة 4 من ميليشيا “النجباء العراقية” في بادية الشولا.. المقاتلات الحربية الروسية تشن غارات جوية على مواقع “التنظيم”

محافظة دير الزور: نفذت المقاتلات الحربية الروسية اليوم عدة ضربات جوية على مواقع يتوارى ضمنها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الشولا بريف دير الزور الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وجاء ذلك بعد مصي ساعات على شن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، منطلقين من عمق البادية السورية، يستقلون دراجات نارية، هجوماً مباغتاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، استهدفوا من خلاله نقاط تابعة لميليشيا “حركة النجباء العراقية” الموالية لإيران في بادية الشولا جنوبي دير الزور، مما أدى لمقتل عنصرين وإصابة 2 آخرين بجراح، ولازالت الاشتباكات مستمرة.