بعد مقتل وإصابة 5 من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في استهداف جوي.. المدفعية التركية تقصف قريتين في ريف منبج

بعد مقتل وإصابة 5 من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في استهداف جوي.. المدفعية التركية تقصف قريتين في ريف منبج

محافظة حلب: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، قريتي التوخار وعون الدادات بريف منبج شرقي حلب، المأهولة بالمدنيين، ضمن مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري، حيث دوى انفجارين متتالين في المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وجاء ذلك، بعد مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، وإصابة آخر، في استهداف طائرة مسيّرة تركية لحاجز عويجة التابع لقوى “الأمن الداخلي” في حي المحطة بمدينة القامشلي شمالي الحسكة، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج