بعد مقتل وجرح نحو 15 مقاتل في عفرين.. الهدوء الحذر يعود للمدينة وتشكيل لجنة لحل الخلاف بين الفصائل

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا نسبيًا في مدينة عفرين عقب اشتباكات عنيفة بين جيش الإسلام والجبهة الشامية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من 3 مشايخ للبت في الخلاف الحاصل بين مجموعتين من “الجيش الوطني”، وطالبت اللجنة بتوقيف المتسببين والفاعلين وقائدي المقرين، ليصار إلى إتمام التحقيق وإنزال العقوبات بحق المذنبين، وفق بيان حصل المرصد السوري على نسخة منه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، قبل قليل مقتل عنصرين من “جيش الإسلام” وجرح نحو 12 آخرين جراء هجوم مجموعات “الجبهة الشامية” على مقرات “جيش الإسلام” عند دوار كاوا وسط مدينة عفرين شمالي غرب حلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات سببها ملاحقة عناصر “الجبهة الشامية” لشاب من مهجري الغوطة الشرقية واحتمائه بأحد مقرات “جيش الإسلام” في مدينة عفرين، ليتطور الأمر لهجوم “الجبهة الشامية” على مقرات “جيش الإسلام” واندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، ولايزال التوتر سيد الموقف مع استقدام كلا الطرفين لتعزيزات عسكرية، فيما تدخلت عدة فصائل من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا لفض النزاع الحاصل بين الطرفين.

ورصد المرصد السوري، قبل ساعات، اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات تابعة لفصيل “جيش الإسلام” من جهة، و”الجبهة الشامية” من جهة أُخرى عند دوار “كاوا الحداد” وسط مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن طرفي الاقتتال يستخدمان أسلحة ثقيلة وسط الأحياء السكنية، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية لطرفي القتال إلى المدينة، ولم تعرف أسباب ودوافع الاقتتال.