بعد مقتل وجرح 16 عنصراً منها يوم أمس.. قوات النظام تبدأ جولة قصف جديدة على ريف إدلب الجنوبي

بعد مقتل وجرح 16 عنصراً منها يوم أمس.. قوات النظام تبدأ جولة قصف جديدة على ريف إدلب الجنوبي

ساد الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ما بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وحتى الصباح، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة وأماكن أخرى بالريف الجنوبي لإدلب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل ضابط وعنصرين في قوات النظام، بالإضافة إلى جرح 3 آخرين، بعد ظهر اليوم، إثر انفجار لغم أرضي على محور قرية “الرويحة” في جبل الزاوية جنوبي إدلب، أثناء محاولتهم التسلل إلى نقاط متقدمة.

وفي سياق ذلك، دارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين عناصر من هيئة تحرير الشام من جهة، وعناصر قوات النظام على عدة محاور في جبل الزاوية، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من قوات النظام وجرح 6 آخرين، جراح بعضهم خطيرة.