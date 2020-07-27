بعد مقتل وجرح 27 شخصا.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تكثفان دورياتهما في مدينة رأس العين (سري كانييه)

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها كثفت من دورياتها الأمنية، اليوم، في مدينة رأس العين بعد انفجار دراجة نارية مفخخة أمس، حيث تسبب بمقتل وجرح 27 على الأقل، بالقرب من مركز الأعلاف في المدينة.

ورصد المرصد السوري، في 10 تموز/يوليو، تجول عربات عسكرية تركية في مدينة رأس العين، بهدف ضبط المظاهر المسلحة في المدينة والسيطرة عليها ومعاقبة كل من يحمل السلاح داخلها باستثناء عناصر الشرطة والفصائل الموالية لتركيا والمقرات العسكرية.

وتعمل القوات التركية على تعزيز تواجدها في منطقة رأس العين، حيث أنشأت قاعدة عسكرية لها في قرية تل حلف.