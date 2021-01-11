بعد مقتل 11 عنصر من “جيش النصر”.. الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريفي إدلب وحماة

استهدفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام في معسكر جورين بريف حماة الشمالي الغربي، وقرية معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام، على مواقع الفصائل في قرية البارة ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما شهدت أجواء منطقة “خفض التصعيد” تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الروسية على علو منخفض.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، مقتل 11 عنصر من “جيش النصر”، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، في عملية تسلل لقوات النظام على نقاط الفصيل المنخرط في صفوف الجبهة الوطنية، على محور قرية العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.