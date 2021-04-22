بعد مقتل 5 من عناصرها ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب

بعد مقتل 5 من عناصرها ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في خربة الناقوس والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء إدلب، على صعيد متصل، تعرضت مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي من قبل قوات النظام وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 3 عناصر جهادية من “الأوزبك”، بعد تنفيذهم عملية انغماسية على نقطة عسكرية لقوات النظام في قرية الرويحة في ريف إدلب الجنوبي، فيما قتل 5 وأصيب 3 عناصر من قوات النظام خلال العملية.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرى بزابوز وسرجة وبينين والرويحة بريف إدلب الجنوبي

كما دارت اشتباكات بالأسحلة الثقيلة، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محاور بلدة جوباس غرب مدينة سراقب.