بعد مقتل 6 مسلحين بينهم قيادي ضمن “الفيلق الخامس” شرقي درعا.. قوات تعاود قصفها لأحياء درعا البلد

محافظة درعا: ارتفع إلى 6 بينهم قيادي ضمن “الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا تعداد المسلحين المحليين الذين قضوا في كمين نفذته قوات النظام المتمركزة عند الحاجز الرباعي بين بلدتي المسيفرة والجيزة شرقي درعا، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، وذلك قبل وصولهم من الحاجز، في حين رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف بقذائف الدبابات على أحياء درعا البلد.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أشار صباح اليوم إلى مقتل 4 مسلحين بينهم قيادي في الفيلق الخامس التابع لروسيا، في كمين نفذته قوات النظام المتمركزة عند الحاجز الرباعي بين بلدتي المسيفرة والجيزة شرقي درعا، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، وذلك قبل وصولهم من الحاجز، فيما نقلت قوات النظام الجثث إلى نقاط تمركزهم في المنطقة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1172 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 825، وهم:243 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 374 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 148 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.