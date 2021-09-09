بعد مقتل 6 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا.. الأخيرة والقوات التركية تقصفان 3 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في  ريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى حربل وتل مضيق وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد وثق، أمس، مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، حيث قتل ما لا يقل عن 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، جراء استهداف قوات جبهة الأكراد المنضوية تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية بصاروخ موجه، تمركزات الفصائل الموالية لتركيا في قرية الكريدية بالريف الشرقي لمدينة الباب.

ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 من فصيل “الجبهة الشامية” الموالي للحكومة التركية، في اشتباكات مع القوات الكردية على محور مريمين بريف عفرين شمال غربي حلب، فجر اليوم الأربعاء، يذكر أن اثنين من القتلى من ريف دمشق ممن هُجروا سابقاً إلى عفرين بموجب اتفاقات روسية-تركية.