بعد مقر قسد.. مسلحون يهاجمون مقراً لقوات “السوتورو السريانية” في البصيرة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، مقر تابع لقوات “السوتورو” السريانية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية على تلة البصيرة، بقذيفتي “RBG” عقب ذلك استهداف المقر بالأسلحة الرشاشة، قبل أن يلوذوا بالفرار، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن مسلحين مجهولين هاجموا مقر القيادة العامة للواء البصيرة التابع لقوات سوريا الديمقراطية، واستهدفوا المقر بقذيفة “آربيجي”، وبعد ذلك، دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين المسلحين من جهة، وعناصر “قسد” من جهة أخرى، في نقطة أخرى بمدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.