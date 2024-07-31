بعد مقتل طفل.. اشتباكات عنيفة بين أبناء عمومة من عشيرة “البكارة” غربي دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب شاب وامرأتان خلال اشتباكات بين أبناء عمومة من فخذ المناصرة من عشيرة “البكارة” بسبب ثار قديم، في قرية حمار الكسرة غربي دير الزور، وسط حركة نزوح السكان من القرية ومناشدات أهلية للعقلاء بضرورة التدخل وفض الاشتباك بين أبناء العمومة.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات بين أبناء عمومة الكريدات والعليان من عشيرة “البكارة” في قرية الجيعة غربي دير الزور، بعد وفاة طفل اليوم، أصيب قبل يومين في اشتباكات بينهما، وسط حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 90 اقتتال، أسفر عن مقتل 50 شخص بينهم سيدتين و3 أطفال، و إصابة 171 آخرين بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 61 اقتتال في دير الزور، أسفر عن مقتل 18 بينهم سيدة وطفلين، وإصابة 101 شخصا بجراح

– 13 اقتتالات في الرقة، أسفرت عن مقتل 19 بينهم طفل، وإصابة 38 آخرين بجراح

– 6 اقتتالات في حلب، أسفرت عن مقتل 4 بينهم عنصر من الاسايش، وإصابة 16 شخص بجراح بينهم عنصر من “الأسايش”.

– 10 اقتتالات في الحسكة، أسفرت عن مقتل 9 بينهم سيدة، وإصابة 16 آخرين بجراح.