بعد مقتل قائد مجموعة محلية تابعة للمخابرات الجوية.. مقتل مساعده متأثراً بإصابة بانفجار عبوة ناسفة في مقر عسكري بدير الزور

محافظة دير الزور: لقي مساعد قائد لمجموعة محلية تعمل لصالح المخابرات الجوية مصرعه متاثراً بجراحه التي أصيب بها أمس جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحين مجهولين في مقر القيادي بحي الجورة بمدينة دير الزور والتي أودت بحياة القيادي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مقتل قيادي في مجموعة محلية مسلحة تعمل لصالح المخابرات الجوية وإصابة مساعده، إثر عميلة اغتيال بعد زرع مسلحين مجهولين، لعبوة ناسفة سامه داخل مقره بحي الجورة في مدينة دير الزور.

ويشار إلى إن القيادي كان يتعرض دائماً لمضايقات من عناصر “الفرقة الرابعة”، لمحاولة الأخيرة تقاسم عائدات معابر التهريب، حيث يسيطر القيادي على 3 معابر نهرية خاصة بعمليات التهريب على ضفاف نهر الفرات الفاصلة بين مناطق قوات النظام من جهة و مناطق سيطرة ” قسد” من جهة أخرى، وهي : معبر السيخ ومعبر بين بلدة العشارة في مدينة البوكمال بالإضافة إلى معبر الحوايج في الريف الغربي من ديرالزو، حيث تحدث عمليات التهريب لصالحه وبدعم من القوات الروسية.