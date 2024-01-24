بعد مقتل 5 منهم خلال العام الفائت.. قتلى وجرحى بتجدد الاشتباكات المسلحة بين عشيرتين في منطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي

محافظة الرقة: قتل مواطنين اثنين إثر اندلاع اشتباكات مسلحة عشائرية بين عشيرة “الجماسة” وعائلة “البلاسم” من عشيرة “المدلج” في قرية حمرة بلاسم في منطقة الحمرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشرقي، إثر هجوم مسلح شنه شبان من أبناء عشيرة “المدلج”، على أبناء عشيرة “الجماسة”، وذلك على خلفية تجدد خلاف قديم بين العشيرتين، حيث كانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال العام الفائت 2023 أدت لمقتل 5 من الطرفين، وسط استمرار التوتر في المنطقة ودعوات من قبل الأهالي للوجهاء والجهات الأمنية للتدخل وفض الاشتباكات.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 4 اقتتالات، أسفر عن مقتل 3 و إصابة 4 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 2 اقتتال في دير الزور أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجراح

– 2 اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل 3 أشخاص