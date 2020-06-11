بعد ملاحقته.. عناصر هيئة تحرير الشام يقتلون مواطنا متهم بزراعة “الحشيشة”

قتل مواطن برصاص عناصر هيئة تحرير الشام، اليوم، في بلدة الابزمو غرب حلب، متهم بزراعة المواد المخدرة “الحشيشة”، حيث داهمت القوى الأمنية منزله وأطلقت النار عليه أثناء محاولته الهرب.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، اعتداء عناصر من هيئة تحرير بالضرب بحق 7 نشطاء إعلاميين وصادرت معداتهم بتهمة “تصوير النساء”، أثناء تسيير الدورية الروسية-التركية المشتركة على طريق حلب-اللاذقية.

كما وجه عناصر هيئة تحرير الشام إهانات لفظية للإعلاميين، في حين تدخل الجنود الأتراك وفرقوا العناصر.

وفي سياق ذلك، أعلن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة تحرير الشام إحالة العناصر المتورطين بالاعتداء على النشطاء الإعلاميين في منطقة أريحا للقضاء العسكري بعد توقيفهم لاستكمال التحقيقات بالحادثة.